Nach Marmolata-Unglück: Italien will Gletscherlage prüfen

Überwachungssysteme für diese Gebiete und Interventionsmodelle für Katastrophenschutzmaßnahmen sollen entwickelt werden.Geprüft werden die Auswirkungen des Klimawandels im alpinen Bereich, insbesondere im Zusammenhang mit den Gletschern, teilte der Zivilschutz am Montag mit. Diskutiert wurden Maßnahmen zur Eingrenzung der gefährdeten Gebiete. Leitlinien und einheitliche Kriterien für die Gletscherüberwachung sollen festgelegt werden, hieß es.Seit dem tödlichen Gletscherunglück an der Marmolata kontrollieren die Behörden das Gebiet aus der Luft. Auf einem am Sonntag veröffentlichten Video war eine ungefähr 200 Meter lange und zwischen 25 und 35 Meter breite Spalte im Gletscher zu sehen. Das Gebiet ist seit dem Unglück am 3. Juli für Wanderer gesperrt. Damals lösten sich Eis, Schnee und Geröll und begruben die Menschen unter sich.Experten führten den Gletscherabbruch auf die Folgen des Klimawandels zurück. In der Gegend war es zuvor deutlich wärmer als gewöhnlich. Schmelzwasser könnte deshalb den Abgang begünstigt haben.