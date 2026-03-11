Von den Einbrüchen betroffen sind zwei landwirtschaftliche Betriebe in Oberwielenbach, einer Fraktion der Gemeinde Percha. Zu den betroffenen Betrieben zählt auch der Lonzenhof, wie Johannes Schneider vom Lonzenhof berichtet. „Entwendet haben die Täter acht Motorsägen der Marken Husqvarna und Stihl sowie zahlreiche Handwerkzeuge von Milwaukee, Mafell und Bosch“, schildert er.<BR \/><BR \/>„In Bezug auf einen Einbruch in Percha, bei dem Motorsägen und Werkzeug entwendet worden sind, ist bei uns Anzeige erstattet worden“, erklärt Vincenzo Di Buduo, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bruneck. Die Ermittlungen sind laut dem Kommandanten im Gange.<h3>\r\nBevölkerung um Hinweise gebeten<\/h3> Um die Verantwortlichen hinter den Einbrüchen schnellstmöglich auszuforschen, wird die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise gebeten. Meldungen können an die Carabinieristation Bruneck erfolgen. <BR \/><BR \/>Bereits Wochen zuvor wurden laut Schneider in der Umgebung auffällige Beobachtungen gemacht worden. Vor rund einem Monat, am 13. Februar, kam es zu einem Einbruch in die Feuerwehrhalle im Nachbardorf Mühlbach ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erneuter-einbruch-in-feuerwehrhalle-das-ist-in-keiner-weise-hinnehmbar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Laut Di Buduo bestehe allerdings kein Zusammenhang zwischen den jüngsten Ereignissen und dem Einbruch in die Feuerwehrhalle in Mühlbach vor rund einem Monat.