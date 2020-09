Nach Meningitis: Bessone darf das Krankenhaus verlassen

In den sozialen Medien hat der Lega-Politiker die Genesung sportlich bekundet: „Bessone 1 - Meningitis 0“, liest man in einem aktuellen Posting auf seinem Profil, darunter ein Foto von einem sichtlich erleichterten Landesrat vor dem Eingang der Abteilung Neurologie des Bozner Krankenhauses.Erste Symptome waren vor rund 3 Wochen aufgetreten. Daraufhin hatte der Landesrat zunächst einige Tage im Krankenhaus in Brixen verbracht, bevor er am 30. August angesichts der ernsten gesundheitlichen Lage in die neurologische Abteilung des Bozner Krankenhauses überstellt wurde

ansa/stol