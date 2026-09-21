<BR \/>Besonders aufmerksam untersuchen die Ermittler die Vorbereitung der Tat. Der Jugendliche soll mit Helm und Schutzbrille sowie zwei im Internet gekauften Messern zur Schule gekommen sein. Die Ermittler gehen auch der Frage nach, ob er bei den Vorbereitungen Unterstützung oder Anweisungen von Personen aus dem Internet erhalten hatte.<h3>\r\nKontakt über Telegram<\/h3>Nach Angaben italienischer Medien soll der 13-Jährige kurz vor dem Angriff über einen Telegram-Chat mit fünf Personen in Kontakt gewesen sein. Die Beteiligten seien bislang nur unter Spitznamen bekannt. <BR \/>Unklar ist, welche Rolle sie bei der Tat gespielt haben. Die Ermittler prüfen zudem, ob die geplante Videoaufnahme des Angriffs tatsächlich aufgezeichnet und möglicherweise später im Internet verbreitet wurde.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri untersuchen deshalb das beschlagnahmte Smartphone sowie weitere elektronische Geräte aus dem Elternhaus. Dabei soll unter anderem rekonstruiert werden, mit wem der Jugendliche kommuniziert hat. Nach Einschätzung der Ermittler könnte auch das Interesse des Jungen an sogenannten True-Crime-Inhalten eine Rolle gespielt haben. Seine Eltern hatten demnach beobachtet, dass er sich zuletzt verstärkt entsprechende Videos auf YouTube und anderen Plattformen ansah.<h3>\r\nMögliche Radikalisierung im Internet<\/h3>Die Ermittler prüfen auch die Möglichkeit, ob der Jugendliche über digitale Plattformen von extremistischen Gruppen angesprochen wurde. <BR \/>Solche Gruppen versuchen nach Darstellung der Ermittler teilweise, junge Menschen mit Frustration oder Wut über Messenger-Dienste, Videoplattformen oder Computerspiele zu erreichen. Im konkreten Fall soll der Jugendliche wegen schlechter Noten und sogenannter „Schulden“ aus dem vergangenen Schuljahr einen starken Groll gegen seine Lehrerin entwickelt haben. Die 66-jährige Isabella Marsilio hatte ihn in Geschichte und Italienisch unterrichtet. Ob dieser persönliche Konflikt allein das Motiv für den Angriff war oder ob der Jugendliche zusätzlich von anderen Personen beeinflusst wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Auch die politische Einstellung der Lehrerin wird von den Ermittlern geprüft. Italienische Medien berichten, dass sie Sympathien für rechtsextreme Bewegungen und Positionen zur sogenannten Remigration geäußert haben soll. Ihr Facebook-Profil ist inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglich. Ermittler versuchen nun, die verschiedenen Hinweise zusammenzuführen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob der 13-Jährige die Tat aus eigenem Antrieb plante oder ob Personen aus dem Internet ihn gezielt dazu gebracht haben.