<a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/messerangriff-im-fassatal-fordert-schwerverletzten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Fassatal">Wie berichtet</a>, war vorerst unklar, wie schwer die Verletzungen des Mannes sind. Dass die Trienter Staatsanwaltschaft inzwischen gegen seinen mutmaßlichen Angreifer wegen Mordversuch ermittelt, zeigt jedoch, dass dem Opfer eine Stichwunde zugefügt wurde, die durchaus lebensbedrohliche Folgen hätte haben können. <h3>
Die Carabinieri von Cavalese ermitteln</h3>Indes sollen sich die ursprünglichen Verdachtsmomente, wie es zu dem Angriff gekommen ist, erhärtet haben. Wie die Carabinieri von Cavalese ermitteln konnten, soll es gegen drei Uhr nachts zwischen dem 24-Jährigen und dem 29-Jährigen, die in einem Gastbetrieb im Ortsteil Campostrin der Fassaner Gemeinde Mazzin arbeiten, aus nichtigen Gründen zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. <BR /><BR /> Die Männer hatten den Abend gemeinsam mit anderen Personen verbracht. Ob Alkohol im Spiel war, ist vorerst nicht bekannt. Der tatverdächtige Sizilianer ist im Trienter Gefängnis in U-Haft, voraussichtlich morgen findet die Haftprüfung statt.