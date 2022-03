Nach Messerstecherei in Bozen: Angreifer festgenommen

Die Ermittler der Staatspolizei Bozen haben am Donnerstag einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen verhaftet, die am 19. Februar eine Messerattacke in einer Bar in der Freiheitsstraße verübt hatten. Die Handschellen klickten auch für einen 49-jährigen Tunesier, dem ein Messerangriff am 21. Februar in der Quireiner Straße zur Last gelegt wird.