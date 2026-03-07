Die Staatsanwaltschaften von Bozen und Neapel seien zwar in regem Austausch. „Es gibt bis auf Weiteres aber keine Elemente, die auf eine Zuständigkeit von Bozen hinweisen würden“, stellte Bisignano klar. Auch scheine es, dass keine der in den Fall involvierten Parteien – weder die Verteidiger der sechs Personen aus Neapel, gegen die ermittelt wird, noch der Rechtsanwalt der Familie des Zweijährigen, dem das Spenderherz aus Südtirol transplantiert wurde – die Kompetenzfrage aufgeworfen habe. Dem Vernehmen nach werde – Stand jetzt – gegen niemanden aus Bozen ermittelt. Dies lasse darauf schließen, dass sich für Neapel bis auf Weiteres keine Verantwortlichkeiten seitens des Bozner Spitals herauskristallisiert hätten.<BR \/><BR \/>Wie berichtet, hatte Mitte Februar eine Verbraucherschutzorganisation in Bozen Anzeige zu dem Fall erstattet, und zwar wegen Verletzung von Art. 590‑sexies StGB, der die strafrechtliche Verantwortung von medizinischem Personal in Fällen von fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung regelt. Vor wenigen Tagen hat nun eine weitere gesamtstaatliche Organisation wegen desselben Verdachts eine Anzeige eingebracht. „Wir werden auch diese Anzeige an die Kollegen in Neapel weiterleiten, da Bozen in dem Fall nicht ermittelt“, stellte Bisignano klar.<BR \/><BR \/>Wie berichtet, steht u.a. der Vorwurf im Raum, dass das in Bozen entnommene Organ auf Trockeneis gebettet und dadurch unwiderruflich beschädigt worden sei. Die neapolitanischen Fahnder gehen aber offenbar davon aus, dass das erste einer mutmaßlichen Reihe von Versäumnissen, die schließlich zum Tod des Buben geführt hätten, in Neapel passiert sei – nämlich, dass das nach Bozen gereiste Transplantationsteam unzureichend vorbereitet bzw. ausgerüstet gewesen sei.