Nach Mord an 2 Kindern: Fahndung nach dem Vater geht weiter

Nach dem Tod zweier Geschwister in Hanau sucht die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Die Fahndung dauere an, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Ermittelt wird wegen Mordverdachts. Dem Vernehmen nach handelt es sich bei dem Gesuchten um den Vater der beiden Kinder – ein 7-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Bub.