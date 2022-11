Nach Mord an 3 Prostituierten in Rom: Italiener in Haft

Der polizeibekannte Mann wurde von den Ermittlern lang befragt. „Die Bevölkerung kann beruhigt sein, da es keine weiteren Ereignisse im Zusammenhang mit diesen tragischen Vorfällen geben wird“, erklärte Roms Polizeichef Mario Della Cioppa. Alle 3 Opfer wurden am Donnerstag in dem gehobenen Viertel Prati in Rom erstochen aufgefunden worden. Bei den Opfern handelte es sich um zwei chinesische Prostituierte und eine kolumbianische Transgender-Sexarbeiterin.Die Leichen der beiden Chinesinnen wurde am Donnerstagvormittag in einem Gebäude in Prati entdeckt worden, die Leiche der Kolumbianerin eine Stunde später in einer Wohnung im selben Viertel, teilte die Polizei mit. Die nackte Leiche einer rund 40 Jahre alten Chinesin mit Kopf- und Bauchverletzungen war von einem Nachbarn auf dem Gang entdeckt.Als die Polizei eintraf, stieß sie auf die Leiche einer zweiten Chinesin.Die 65-jährige Kolumbianerin wurde laut „Corriere della Sera“ von einem Freund entdeckt. Nach Polizeiangaben erlitt sie tödliche Verletzungen am Bauch. Die Ermittler werten derzeit die Telefondaten der Opfer aus, um eine mögliche Verbindung zwischen ihnen zu untersuchen.