Nach Mord an Celine Frei Matzohl: Omer Cim bleibt im Gefängnis

Celine Frei Matzohl ist am 13. August, an ihrem 21. Geburtstag, getötet worden. - Foto: © privat

Gewalttätige Vorgeschichte

Die Spurensicherung vor dem Haus in der Schlanderser Mühlgasse.

Rückblick: Schrecklicher Fund nach Vermisstenmeldung

In dem dreistöckigen Wohnhaus lebte Omer Cim (28): In seiner Wohnung wurde die Leiche von Celine Frei Matzohl gefunden.

Um 12.30 Uhr fand der Haftprüfungstermin für den Verdächtigen Omer Cim (28) vor dem Untersuchungsrichter Alvise della Francesca Cappello statt.Dieser hat entschieden: Cim muss bis auf weiteres im Gefängnis bleiben – wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.Cim äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Laut seinen Verteidigerinnen Claudia Benedetti und Alessandra D'Ignazio steht er unter Schock.Schon am Sonntagnachmittag hatte der Verdächtige versucht, sich nach Österreich abzusetzen: Erst kurz vor der österreichischen Grenze konnte er am Haider See festgenommen werden.Am Montag wurde bekannt, dass Celine Frei Matzohl bereits im Juni Anzeige gegen Omer Cim erstattet hatte: wegen gewalttätigen Verhaltens. Trotzdem war es nicht möglich gewesen, vorsorgliche Maßnahmen gegen ihn zu erlassen.Es war ihre Mutter, die Celine Frei Matzohl am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet hatte. Kurze Zeit später dann die schreckliche Gewissheit: Die Carabinieri begaben sich zur Wohnung des Ex-Lebensgefährten, des türkischstämmigen Omer Cim, und fanden die Leiche, die deutliche Spuren eines gewaltsamen Todes aufwies.