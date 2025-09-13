<BR \/>Das Sicherheitsapparat solle überprüft und falls notwendig verstärkt werden, heißt es laut Ansa in einem Rundschreiben des Innenministeriums an alle Quästoren in Italien. <BR \/><BR \/><BR \/>Angesichts des Attentats, bei dem der Pro-Trump-Aktivist Charlie Kirk vor wenige Tagen getötet wurde ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/politisches-attentat-bekannter-trump-aktivist-charlie-kirk-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>) erhöht das Innenministerium unter Matteo Piantedosi nun die Aufmerksamkeitsstufe in Sachen Sicherheit von Politikern – sowohl auf gesamtstaatlicher als auch auf lokaler Ebene.