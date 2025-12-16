<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mebo-nordspur-biker-in-crash-verwickelt-verkehr-steht-fast-bis-terlan" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hatte sich am vergangenen Donnerstag auf der MeBo-Nordspur bei Vilpian ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei hatte ein Biker die Kontrolle über sein Motorrad verloren, gegen mindestens ein Fahrzeug geprallt und zu Boden gestürzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die angerückten Rettungskräfte brachten den Verunfallten auf die Intensivstation im Bozner Spital, wo die Ärzte mehrere Tage lang ums Leben des Bikers kämpften. Bis gestern. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250676_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, bestätigte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am gestrigen Montag, dass das Unfallopfer seinen Verletzungen erlegen ist. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Biker handelt es sich demnach um den 27-jährigen Antonio Luongo, der seit etwa zwei Jahren als Pflegehelfer im Heim St. Josef in Meran gearbeitet hat. Dort ist die Trauer um den jungen Mann groß – und sie reicht bis nach Kampanien, wo seine Familie lebt und er noch viele Freunde hat.