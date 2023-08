Nach Motorradunfall: Große Trauer um Brixner Paar

Rückblick

Caldarazzo und Unterweger, die mit einem Motorrad der Marke Kawasaki unterwegs gewesen waren, wurden bei dem Zusammenprall um 20 Uhr mit einem Laster auf der Höhe der Pizzeria „Harpf“ auf die Straße geschleudert. Sie starben noch an der Unfallstelle.Der leicht verletzte Lenker des kleinen Lkw wurde unter Schock in das Brixner Krankenhaus eingeliefert. (STOL hat berichtet.) Die Trauer und Bestürzung sind groß in Brixen und darüber hinaus.Die Carabinieri erheben den Unfallhergang. Ersten Informationen zufolge war das Paar nach einem Ausflug auf dem Motorrad gerade dabei, nach Brixen zurückzukehren, als es nur wenige Kilometer vor ihrem Zuhause zu dem tragischen Unfall kam.Das Motorrad war wohl Richtung Norden unterwegs, als der Kleinlaster mit polnischem Kennzeichen bei der Pizzeria „Harpf“ auf die Staatsstraße einbog. Auf dem Asphalt sind Bremsspuren zu sehen, doch konnte der Motorradfahrer den Unfall nicht mehr verhindern.Das Paar prallte gegen die linke Hinterseite des Lkw und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Obwohl die Einsatzkräfte sofort ausrückten und Autofahrer vor Ort Erste Hilfe leisteten, konnte das Leben der beiden Motorradfahrer nicht mehr gerettet werden.