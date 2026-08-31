<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/teis-unfall-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tomis verunglückte am gestrigen Sonntag gegen 17.30 Uhr, als sein Motorrad in einer Kehre am Beginn der Landesstraße bei Teis mit einem Auto kollidierte. <\/a><BR \/><BR \/>Der Notarzt sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 2 leiteten vor Ort umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Für den 55-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Trotz aller Bemühungen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.<BR \/><BR \/>Ebenfalls im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Feuerwehr sowie die Carabinieri. Die Nachricht vom Tod des Alperia-Technikers löste bei Familie, Freunden und Arbeitskollegen tiefe Trauer aus. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den Ordnungshütern ermittelt.<BR \/><BR \/>Nur wenige Stunden zuvor hatte sich im Gemeindegebiet von Predaia auf dem Nonsberg ein weiterer tödlicher Motorradunfall ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-motorradunfall-grosse-trauer-um-karl-gummerer" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Dabei hatte der in der Gemeinde Nals wohnhafte Karl Gummerer (76) sein Leben verloren.<\/a>