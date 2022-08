Nach Mure: 3 Tage lang Tag und Nacht geschuftet Nach Mure: 3 Tage lang Tag und Nacht geschuftet

Der Reitplatz Sitting Bull Ranch am Talschluss in Lungiarü/Campill war wie ganz Campill von den schweren Unwettern am Freitagabend betroffen gewesen. Der Weiler war die ganze Nacht von der Außenwelt abgeschnitten; erst am Samstag um 11 Uhr konnte die Zufahrtsstraße einspurig wieder freigegeben werden.