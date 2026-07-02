Die Aufräumarbeiten nach dem Murenabgang gehen mit großem Einsatz weiter. Neben Schlamm, Geröll und Holz tauchen dabei auch immer wieder unerwartete Dinge auf. Dieses Aquarium konnte heute aus den Schlammmassen geborgen werden – und die erfreuliche Nachricht: Die Fische haben den Murenabgang tatsächlich überlebt. <BR \/><BR \/> Zwischen den vielen Stunden harter Arbeit sind es genau solche kleinen Momente, die allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie der Landesfeuerwehrverband in einem Beitrag auf Facebook schreibt. Ein herzliches Dankeschön an alle Einsatzkräfte und Helfer, die unermüdlich im Einsatz stehen. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, musste die Landesstraße 8 auf Höhe des Kreisverkehrs Katzensteinstraße infolge des Murenabgangs gesperrt werden. Am heutigen Donnerstag soll die Straßensperre voraussichtlich gegen 17 Uhr aufgehoben und die Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden.