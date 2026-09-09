Die Mure ging am frühen Dienstagabend aufgrund von Unwettern zwischen Pflersch und Gossensaß ab. Die Freiwilligen Feuerwehren wurden gegen 19.40 Uhr alarmiert. Daraufhin musste der Zugverkehr auf der Brennerbahnstrecke unterbrochen werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/murenabgang-zugverkehr-zwischen-sterzing-und-brenner-unterbrochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><BR \/><BR \/>Die Bahnstrecke bleibt auch am Mittwoch geschlossen. Nach aktuellem Stand bleibt sie bis 20 Uhr gesperrt. Schutznetze müssen noch geleert und repariert werden.<BR \/><BR \/>Am Vormittag finden Lokalaugenscheine statt.<BR \/><BR \/>Ersatzbusse stehen zur Verfügung. Laufend aktuelle Infos gibt es unter <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirolmobil.info<\/a>.