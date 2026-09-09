Diese Maßnahme habe nunmehr wieder beendet werden können, es herrsche wieder „freie Bahn“ für den Fernverkehr, so ein Sprecher. <BR \/><BR \/>Auf Südtiroler Seite war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Das zweite Gleis werde indes nach derzeitigen Informationen voraussichtlich bis Donnerstag gesperrt bleiben, hieß es. Auf österreichischer Seite war der Nahverkehr bis zum Brenner planmäßig verlaufen. <BR \/><BR \/>Die Sperre hätte bereits Mittwochfrüh um 7.00 Uhr wieder komplett aufgehoben werden sollen, wurde dann jedoch verlängert. Die Mure war infolge starker Niederschläge abgegangen. Ein Fangnetz konnte einen Großteil des Gesteinsmaterials und des Schutts abfangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/murenabgang-zugverkehr-zwischen-sterzing-und-brenner-unterbrochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>