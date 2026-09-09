Die Mure ging am frühen Dienstagabend aufgrund von Unwettern zwischen Pflersch und Gossensass ab, die Freiwilligen Feuerwehren wurden gegen 19.40 Uhr alarmiert. Daraufhin musste der Zugverkehr auf der Brennerbahnstrecke unterbrochen werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/murenabgang-zugverkehr-zwischen-sterzing-und-brenner-unterbrochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Die Bahnstrecke bleibt auch am Mittwoch vorerst geschlossen, für den Vormittag sind Lokalaugenscheine vorgesehen. Dann soll entschieden werden, ob die Bahnlinie geöffnet werden kann. <BR \/><BR \/>Es stehen Ersatzbusse zur Verfügung. Laufend aktuelle Infos gibt es unter <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirolmobil.info<\/a>.