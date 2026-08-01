Eine Mure hatte am Freitag das Biathlonzentrum in Antholz getroffen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/antholz-mure-trifft-biathlonzentrum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Ausläufer der Mure erreichten auch die Antholzer Straße, die unpassierbar ist und auch heute den Tag über gesperrt bleibt. <BR \/><BR \/>Noch am Freitagabend wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen. Heute wurden diese fortgesetzt. Rund 30.000 bis 40.000 Kubikmeter Material müssen beseitigt werden. Die Arbeiten dürften mehrere Tage andauern. Im Einsatz stehen die Wildbachverbauung und die Forstverwaltung. <h3>\r\n„Aktuell ist alles gesperrt“<\/h3>Auch wenn die Bilder für Schrecken sorgten: Im Biathlonzentrum selbst hält sich der Schaden in Grenzen. „Aktuell ist alles gesperrt“, sagt Erika Pallhuber auf Nachfrage des Onlineportals <i><b>SportNews.bz<\/b><\/i> <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/biathlon\/biathletinnen-entgehen-murenabgang-in-antholz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(siehe eigenen Bericht)<\/a>. <BR \/><BR \/>Die Generalsekretärin des Antholzer Biathlonkomitees ist seit Samstagmorgen vor Ort und macht sich ein Bild von der Lage. „In einige Räumlichkeiten ist Wasser und Schlamm eingedrungen, zudem wurde ein Bereich der Rollerbahn vermurt. Ansonsten sind die Wettkampfstätten, allen voran die Schießstandanlage, verschont geblieben. Zum Glück.“