Die Sperre zwischen Sinich und dem Kreisverkehr Rametz war wegen Sicherungsarbeiten nach dem Murenabgang eingerichtet worden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/murabgang-in-meran-landeshauptmann-kompatscher-bei-lokalaugenschein-vor-ort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/> Am heutigen Donnerstag dürfte die Sperre voraussichtlich gegen 17 Uhr aufgehoben werden und die Landesstraße wieder passierbar sein. Das berichtet die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“.<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/unwetter-in-meran-buergermeisterin-erklaert-was-passiert-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hatte am Sonntagnachmittag ein heftiges Unwetter zum Übertreten des Weißplatterbachs entlang der Landstraße 8 nach Schenna, auf Höhe der Kreuzung mit der Katzensteinstraße, geführt. Ein gewaltiger Schlamm- und Geröllstrom überflutete die Fahrbahn der Landesstraße 8 und verursachte schwere Schäden an zwei Höfen, die sich in unmittelbarer Nähe der Kreuzung und entlang der Landesstraße befinden.