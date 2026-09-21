Der Vorfall ereignete sich offenbar vergangenen Freitag, im Park von Arrivore, berichtet die italienische Tageszeitung „La Repubblica“. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein junger Mann den Buben im Innenhof der Wohnanlage, in der er lebt, angesprochen und ihn zu einer gemeinsamen Fahrt mit einem E-Scooter überredet.<BR \/><BR \/>Im Park soll es anschließend zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. Danach soll der Mann den 12-Jährigen noch in ein Lokal gebracht und ihm dort Trinken und Essen angeboten haben.<BR \/><BR \/>Als die Freunde des Buben auftauchten, sei der Mann schließlich geflüchtet. Sie fanden den 12-Jährigen laut den bisherigen Erkenntnissen unter Schock vor und begleiteten ihn zu seiner Mutter. Dort soll der Bub in Tränen ausgebrochen sein und von dem Vorfall erzählt haben. Die Mutter verständigte daraufhin die Polizei.<BR \/><BR \/>Die Ermittler versuchen nun, den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen. Laut den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann um die 20 Jahre.<BR \/><BR \/>Der Fall sorgt auch politisch für Reaktionen. Fratelli d’Italia hat für den heutigen Montag eine Protestkundgebung in der Straße Arrivore 41 angekündigt. Daran sollen unter anderem die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei im Abgeordnetenhaus, Augusta Montaruli, und der Vizepräsident der Region, Maurizio Marrone, teilnehmen.