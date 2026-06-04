<BR \/>Die beiden Tunesier, 24 und 27 Jahre alt, wurden am Mittwoch per Videoanruf aus dem Gefängnis von Spini di Gardolo in das Trientner Landesgericht zugeschaltet, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet. Während einer von ihnen seine Aussage verweigerte, schilderte der zweite seine Sicht der Dinge. <BR \/><BR \/>Seinen Angaben zufolge hätten die beiden erst gehandelt, nachdem sie provoziert worden seien. Weiters fügte er hinzu, die Axt nicht als Stichwaffe, sondern als Schlagwaffe benutzt zu haben, wobei er mit dem Stiel und nicht mit der Klinge zugeschlagen habe.<BR \/><BR \/>Nach dem Ende der Anhörung und der Bestätigung der Haft ordnete der U-Richter eine Verlängerung der Untersuchungshaft an, die für die nächsten drei Monate gilt. Es steht die Möglichkeit im Raum, dass die Staatsanwaltschaft anschließend ein Schnellverfahren beantragt. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zum erschreckenden Vorfall laufen weiterhin auf Hochtouren. Indes wurden bei den örtlichen Carabinieri fünf Anzeigen erstattet: drei wegen Körperverletzung und zwei wegen Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen, wie der „L'Adige“ berichtet.