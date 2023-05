Nach Nacht im Freien: Junger Bergsteiger unterkühlt gerettet

Von Prags aus hatte der junge Mann aus Tschechien die Überschreitung des Seekofels am Samstag in Angriff genommen. Die Schutzhütten in dem Gebiet sind noch zu, deswegen hatte er ein kleines Zelt für die Nacht dabei.Hinter dem Gipfel, auf dem Weg zur Sennes-Hütte, fand er Schutz. Am Morgen jedoch, um 7.30 Uhr, war für ihn der Wanderspaß zu Ende: Durchnässt und unterkühlt setzte er den Notruf ab. Es liegt noch teilweise Schnee, Kälte und Feuchtigkeit forderten ihren Tribut.Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites und die Bergrettung bargen den Mann. In Toblach stellte der Notarzt fest, dass eine Einlieferung ins Krankenhaus nicht notwendig war.