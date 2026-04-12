<BR \/><BR \/> Bei ihrem Eintreffen konnten die Wehrleute den Gasgeruch selbst deutlich wahrnehmen, Wohngebäude, Tiefgaragen und Balkone wurden von Atemschutzträgern mittels Gasspürgeräten durchsucht. Schließlich konnte auf einem Balkon eine Leckage bei einer Gasflasche ausgemacht werden – ein mehrere Jahrzehnte alter Gasschlauch war undicht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300059_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Weil die Wehren vermehrt zu ähnlichen Einsätzen gerufen werden, erinnern die Rettungskräfte daran, dass speziell Schläuche von Gasflaschen ein Verfallsdatum haben, weil sie durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen spröde und schließlich undicht werden können. Sie sollten deshalb rechtzeitig ersetzt werden, bevor das Gas irgendwann unbemerkt ausströmt, so der Aufruf der Feuerwehr.