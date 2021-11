Nach nur einer Infektion: Ganze Schulklasse in Quarantäne

Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, hat dies die italienische Regierung am Montagabend beschlossen. Im Laufe des heutigen Dienstags soll ein entsprechendes Rundschreiben an die Schulen in Italien geschickt werden.Damit will Italien den steigenden Corona-Zahlen entgegenwirken. Auch Südtirol wäre von den Maßnahmen betroffen. Bisher wurde die ganze Klasse bei 2 oder mehr Fällen in den Fernunterricht geschickt. Bei einem Corona-Fall konnten Schüler und Schülerinnen, die 2 Mal die Woche einen Nasenflügeltest durchführen, in Präsenz bleiben.In Südtirol gab es zuletzt immer mehr Fälle in den Schulen. Wie die aktuellsten Zahlen des Sanitätsbetriebes zeigen, wurden vom 1. bis 24. November 655 Schüler und Schülerinnen positiv auf das Coronavirus getestet. Darüber hinaus wurden 69 positive Fälle in den Reihen des Schulpersonals festgestellt. Im selben Zeitraum mussten 168 Schulklassen in Quarantäne versetzt werden, bei denen 2 oder mehr bestätigte Fälle (mit Teilnahme an Nasenflügeltests) oder ein bestätigter Fall (bei nicht erfolgter Teilnahme an den Nasenflügeltests) festgestellt wurden. Die Daten beziehen sich auf alle Schultypen und alle Schulstufen.

stol