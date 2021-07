Nach OP: Papst betet Angelus am Sonntag aus Krankenhaus

Am Donnerstagnachmittag feierte das 84 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche eine Messe in der Kapelle seines Privatappartements, an der alle teilnahmen, die ihn während seines Krankenhausaufenthalts unterstützen, wie es weiter hieß. Am vergangenen Sonntag entnahmen Ärzte in einem geplanten Eingriff einen Teil des Dickdarms von Franziskus. Die Operation war nötig, weil der Argentinier eine schmerzhafte Darmkrankheit hatte. In dem Krankenhaus in Rom wurden zuvor schon Päpste behandelt.

dpa