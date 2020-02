Nach Infiziertem aus Terlan: 3 neue Verdachtsfälle im engeren Kreis

Wie berichtet, war am Montagabend ein 31-jähriger Terlaner, der sich in den vergangenen 2 Wochen in der „Roten Zone“ in Castiglione d'Adda in der Lombardei aufgehalten hatte, in einem 2. Test positiv auf das Coronavirus getestet worden.Ein erster Test war negativ ausgefallen, die Ergebnisse eines dritten Tests stehen derzeit noch aus.Am Dienstagabend wurde indes bekannt, dass sich 3 weitere Personen mit dem Verdacht auf Coronavirus ins Krankenhaus von Bozen begeben haben.Alle 3 standen in engem Kontakt mit dem Mann aus Terlan.Ob sich der Verdacht bestätigt, bleibt abzuwarten. Der 31-jährige Terlaner zeigte keinerlei Symptome des Virus, das Testergebnis soll nur schwach positiv gewesen sein.

