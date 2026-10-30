Zahlreiche Einsatzkräfte hatten sich im Laufe des heutigen Freitagnachmittags im Bozner Stadtzentrum positioniert. Um 16 Uhr hätte dort eine angekündigte, nicht genehmigte Demonstration starten sollen. Doch dazu kam es nicht: Die angekündigten Demonstranten erschienen nicht.<BR \/><BR \/><i>Mit erhöhter Aufmerksamkeit bewachten die Beamten die Lage in der Innenstadt: <BR \/><embed id="dtext86-76974317_gallery" \/><BR \/><\/i><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aufrufe-zu-pluenderungen-in-bozen-vier-personen-im-visier-der-polizei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichte<\/a>t, hat die Quästur vier Jugendliche identifiziert die über die sozialen Medien für den heutigen Freitagnachmittag zu Plünderungen von Geschäften aufgerufen hatten. Aus diesem Grund überwachen die Ordnungskräfte die Lage in der Stadt und insbesondere im Umfeld des Einkaufszentrums, das zahlreiche bekannte Marken beherbergt, mit erhöhter Aufmerksamkeit.<BR \/><BR \/>Die genehmigten Schülerdemonstrationen am heutigen Freitagvormittag verliefen friedlich. Rund 500 Demonstranten nahmen daran teil und forderten unter anderem bessere Bildungschancen und kritisierten, dass zu wenig Geld in Schulen und zu viel in Kriege investiert werde ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-schueler-demonstrieren-in-bozen-lage-vorerst-ruhig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).