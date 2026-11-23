<BR \/>Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe gegen die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über dem EU- und NATO-Mitglied Polen eingedrungen und abgestürzt. Wie die polnische Staatsanwaltschaft nach Untersuchung der Trümmerteile bekannt gab, handelt es sich in allen Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden seien. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte von einer offenbar gezielten Provokation durch Russland gesprochen.<h3>\r\nRutte: Absicht noch unklar<\/h3>Der Hintergrund des Absturzes russischer Raketen auf polnischem Staatsgebiet am Freitag ist nach Angaben von NATO-Generalsekretär Mark Rutte indes noch nicht vollständig geklärt. Polen und seine NATO-Partner müssten erst noch prüfen, ob die Luftraumverletzung absichtlich geschah, sagte Rutte bei der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Militärbündnisses in Berlin. Es handle sich aber um einen gefährlichen Vorfall, der von Russland ausgehe, fügte Rutte hinzu.<BR \/><BR \/>Die deutsche Bundesregierung verurteilte die russischen Luftraumverletzungen mit Polen scharf und warnte zugleich vor einer Eskalation im Ostseeraum. „Russland tritt gegenüber der NATO aggressiver auf. Das ist nicht akzeptabel“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. „Wir stehen fest an der Seite Polens. Das sind unsere Bündnispartner, und wir werden jeden Zentimeter des Bündnisgebietes verteidigen“, fügte er hinzu. Die Ereignisse würden am Montag im Nordatlantischen Rat in der NATO beraten. Man sehe auch eine Verstärkung der Kriegsaktivitäten im Ostseeraum.