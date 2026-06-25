<BR \/>Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, den Überfall auf die Palma-Bar in Obermais vom 17. Juni begangen zu haben. Er soll eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht haben, woraufhin diese ihm das Bargeld aus der Kasse aushändigte – laut Polizei rund 600 Euro. Der Mann flüchtete zu Fuß ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dreister-ueberfall-auf-palma-bar-das-sagt-die-betreiberin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu hier<\/a>).<BR \/><BR \/>Die Behörden leiteten umgehend die Ermittlungen ein: Sie werteten die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und befragten Passanten und Gäste des Lokals. <BR \/><BR \/>Sobald ein möglicher Fluchtweg rekonstruiert wurde, fanden die Polizisten die Kleidung, die der mutmaßliche Täter beim Überfall getragen und anschließend entsorgt haben soll. Schlussendlich führte die heiße Spur zu seiner Wohnung unweit von Meran. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328085_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dort sollen die Beamten auch die Tatwaffe gefunden haben – es handelt sich um eine Luftdruckpistole. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann am gestrigen Mittwoch wegen schwerem Raub verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.