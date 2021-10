Nach Raubübergriff auf 20-Jährigen: 2 Täter angezeigt

Der Überfall ereignete sich in der Nacht vom vergangenen 9. Oktober. In der Nähe eines Nachtlokals in Lana wartete der 20-Jährige auf ein Taxi, als er von 2 Männern brutal niedergeschlagen wurde. Die Angreifer nahmen ihm den Geldbeutel, das Mobiltelefon sowie seine Uhr ab und machten sich sogleich aus dem Staub.Das Opfer selbst verständigte daraufhin über die einheitliche Notrufnummer 112 die Carabinieri, denen es dank der Beschreibungen des jungen Mannes bald gelang, einen der Täter ausfindig zu machen.Der zweite Täter, ebenfalls ein junger Meraner, wurde nach sorgfältigen Ermittlungen der Carabinieri aus Burgstall nun ebenfalls gestoppt. Er wurde wie sein Komplize auf freiem Fuße bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

