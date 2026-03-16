Den meisten Neuschnee gab es in den Bergen des Ulten- und Passeiertals mit rund 40 Zentimetern. Ein kurzer Blick auf die aktuellen Schneehöhen fördert ansehnliche Daten zutage: So weisen die jeweiligen Wetterstationen etwa eine Höhe von 128 Zentimetern am Teufelsegg in Schnals aus, auch auf der Timmelsalm (114 cm), den Rossbänken in Ulten (107 cm), am Tristenboden in Rein in Taufers (107 cm) sowie am Grünboden in Pfelders (103 cm) übersteigt die Schneedecke einen Meter. <h3>\r\nErhebliche Lawinengefahr in Südtirol<\/h3>Gemäß Lawinenreport ist derzeit mit „erheblicher Lawinengefahr“ im Ortlergebiet sowie am Alpenhauptkamm zwischen Weißkugelgruppe bzw. Schnalser Kamm über die Stubaier Alpen bis nach Pfitsch zu rechnen. <h3>\r\nViel Sonnenschein und milde Temperaturen ab Wochenmitte<\/h3>Bereits am heutigen Montag wird das Mittelmeertief von einem Hochdruckgebiet abgelöst, was zu einer Wetterbesserung führt. Nur mehr vereinzelt ist mit Niederschlägen zu rechnen, allerdings bläst in vielen Tälern ungemütlicher Nordföhn. <BR \/><BR \/>Insbesondere der Mittwoch und Donnerstag versprechen viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad Celsius.<h3>\r\nErste Märzhälfte überdurchschnittlich warm<\/h3> Trotz des Wintereinbruchs war die erste Märzhälfte überdurchschnittlich warm, Landesmeteorologe Dieter Peterlin spricht von einer „der drei wärmsten ersten Märzhälften seit Messbeginn“. Im Bild: St-Getraud in Ulten. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>