Nach Reisen: Hunderte italienische Jugendliche im Ausland infiziert

Das Außenministerium in Rom ist mit dem Fall Hunderter junger Einwohner beschäftigt, die sich im Ausland mit dem Coronavirus infiziert haben und dort eine längere Quarantäne verbringen müssen.300 Jugendliche aus verschiedenen Regionen Italiens, die am 30. Juni zu einem Auslandsaufenthalt nach Dubai aufgebrochen waren, sitzen jetzt dort fest, nachdem fast 200 von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.Die Betroffenen hatten die Reise bei einem auf Studententourismus in Italien und im Ausland spezialisierten Reiseveranstalter gebucht.Die für Mittwoch geplante Rückreise wurde abgesagt, die Familien wurden informiert und die Jugendlichen von einer speziellen Einsatzgruppe aus Ärzten und Sanitätern betreut.Eine Gruppe von etwa 15- bis 18-jährigen venezianischen Schülern sitzt zudem auf der griechischen Insel Ios fest, nachdem einige von ihnen positiv getestet wurden. Weitere 15 Jugendliche müssen auf Korfu bleiben, weil 6 von ihnen nachweislich infiziert sind.50 von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, die anderen kamen mit den Infizierten in Kontakt und wurden daher auch abgesondert.

apa/dpa