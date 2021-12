Nach Restaurierung: Big Ben soll zu Neujahr läuten

Nach langer Restaurierung sind die Zifferblätter der berühmten Londoner Turmuhr inzwischen wieder vollständig zu sehen. Der Glockenturm des britischen Parlaments ist unterhalb der Uhr noch weitgehend eingerüstet, da er seit rund vier Jahren aufwendig restauriert wird.Auf die typischen Klänge des Big Ben, wie offiziell eigentlich nur die große Glocke heißt, mussten die Londoner in dieser Zeit bis auf wenige Ausnahmen verzichten. Ab dem kommenden Frühjahr soll das Läuten aber wieder regelmäßig zu hören sein. Wer Glück hat, könnte auch in den Tagen vor Silvester schon wieder ein paar Töne hören: Vor dem Jahreswechsel sind nämlich ein paar Testläufe notwendig.„Das ist ikonisch - es ist vermutlich die berühmteste Uhr der Welt, und es ist ein großes Privileg, jede Schraube und Mutter davon berühren zu dürfen“, sagte einer der Uhrmechaniker der Nachrichtenagentur PA zufolge.Die 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) teure Restaurierung am Elizabeth Tower sollte eigentlich schon in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Arbeiten jedoch monatelang ruhen.

apa