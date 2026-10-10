„Es lag nie in meiner Absicht, jemanden in der SVP persönlich zu kritisieren“, betont Morandell. „Das habe ich nach außen und innen klargestellt. Inhaltlich konstruktiv und kritisch bleibe ich deshalb trotzdem weiterhin – so wie es jeder andere in der Politik für sich in Anspruch nimmt.“ Sie werde sich jedoch „bemühen, noch präziser zu formulieren, damit es zu keinen Missverständnissen kommen kann.“<BR \/><BR \/>Nicht nur mit dem Landeshauptmann, auch mit Sozial-Landesrätin Rosmarie Pamer – sie ist der Sozialen Mitte in der SVP zuzurechnen – hatte Morandell inzwischen eine Aussprache. Wie berichtet hatte Morandell an Pamer kritisiert, dass es bei der Pflegeeinstufung zu langsam gehe. Pamer hat mit dieser Kritik kein Problem. Sie habe sich den Podcast mit Morandell angehört. „Morandell hat darin sehr viele lobende Worte gesprochen – auch über mich – etwa, dass ich viel unterwegs bin. Sie hat dann auch gesagt, dass einiges noch schneller gehen sollte – und das stimmt ja auch, da muss ich ihr Recht geben“, räumt Pamer ein. „Aber das hängt nicht von mir allein ab, sondern von vielen Faktoren.“ Sie sei da nicht nachtragend, betont die Landesrätin. „Ich habe auch gar nicht die Zeit dafür, beleidigt zu sein.“<BR \/><BR \/>Früher waren die SVP-Arbeitnehmer (heute Soziale Mitte, Anm. d. Red.) noch mit fünf oder sechs Abgeordneten im Landtag vertreten – damals hatte die SVP allerdings insgesamt über 20 Mandatare im Hohen Haus, inzwischen sind es noch 13. „Mit Blick auf das Heute sind wir allerdings schon gut vertreten mit zwei Landesrätinnen – Magdalena Amhof und Rosmarie Pamer – sowie einer Landtagsabgeordneten, Waltraud Deeg“, meint Morandell. „Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht alles daran setzen werden, für 2028 den Wählern ein starkes inhaltliches und personelles Wahlangebot zu präsentieren, das überzeugen wird“, kündigt die Vorsitzende der Sozialen Mitte an. <BR \/><h3>\r\n„In einer Regierungspartei muss man anders kommunizieren und sich integrieren“<\/h3>Die Vorzeichen sind europaweit jedoch nicht die besten: „Die Mitte bricht den Volksparteien in Europa weg“, bringt es Waltraud Deeg auf den Punkt. Da brauche man nur auf die CDU oder CSU schauen. „Der Punkt ist: In einer Regierungspartei muss man anders kommunizieren und sich integrieren“, meint Deeg. „Die Arbeitnehmer der alten Generation waren kämpferisch und haben angeeckt. Da hat es immer wieder Diskussionen in der Partei und außerhalb der Partei gegeben. In der SVP anzuecken war aber immer schwierig – und wird auch immer schwierig bleiben“, sagt Deeg. Nicht nur Gabriele Morandell habe „eins auf die Haube bekommen“ – auch sie selbst. <BR \/><BR \/>Intern herrscht einerseits starker Druck auf Morandell, mehr Profil und Kante zu zeigen. Gleichzeitig bemängeln Kritiker aber auch, Morandell stelle sich zu sehr in den Vordergrund und nicht die Bewegung als Ganzes. Zu dieser Kritik will Morandell nicht viel sagen, nur so viel: „Ich nehme sie selbstverständlich zur Kenntnis. Und es allen Recht machen, ist natürlich auch ein schwieriges Unterfangen.“<BR \/><BR \/>Der stellvertretende Vorsitzenden der Sozialen Mitte, Andreas Pramstraller, meint: „Wir müssen die Themen setzen, die die Leute wirklich beschäftigen – höhere Löhne, leistbares Wohnen, Bildung und Betreuung von Jung und Alt. Im Bildungsbereich müssen wir uns neu aufstellen und gleichzeitig das Thema Kinderbetreuung mitdenken“, fordert Pramstraller. Für Deeg steht die Stärkung der Kaufkraft ganz oben – die zu geringen Löhne. Arbeit muss sich lohnen. „Es ist eine langjährige Forderung der Arbeitnehmer, den regionalen IRPEF-Zuschlag zu reduzieren – auch im nächsten Haushalt geht es in diese Richtung“, meint Deeg. <BR \/><BR \/>Thema der heutigen Landesversammlung in Nals ist „Was braucht die Familie der Zukunft?“. Gastreferentin ist die Nordtiroler Sozial-Landesrätin Eva Pawlata.