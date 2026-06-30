Die Staatspolizei hat am Wochenende gemeinsam mit Carabinieri, Finanzwache und Gemeindepolizei umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet von Bozen durchgeführt. <BR \/><BR \/>Dabei griffen die Einsatzkräfte im Stadtteil Kaiserau ein, nachdem Jugendliche dort laut Aussendung der Quästur für Unruhe gesorgt hatten. Vor Ort identifizierten die Beamten zwei Jugendliche mit einem gestohlenen Scooter. Sie wurden angezeigt und das Fahrzeug an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Zudem kontrollierte die Polizei in einem Linienbus einen 27-jährigen Marokkaner und Asylwerber mit Vorstrafen. Er wurde wegen Störung des öffentlichen Dienstes angezeigt, nachdem er offenbar den Busbetrieb beeinträchtigt hatte.<BR \/><BR \/>Ein Italiener wurde überdies wegen Trunkenheit am Steuer sowie ein ausländischer Staatsbürger wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Zusammenhang mit einer Schlägerei auf dem Obstplatz kontrollierten die Beamten zudem einen 26-jährigen Marokkaner mit Vorstrafen. Der Mann hielt sich irregulär auf dem Staatsgebiet auf. Der Quästor verfügte daraufhin seine Ausweisung sowie die Überstellung in das Abschiebezentrum nach Görz.<BR \/><BR \/>Ebenfalls ausgewiesen wurde ein 24-jähriger indischer Staatsbürger, der sich ebenfalls irregulär aufhielt. Er wurde über den Flughafen in sein Herkunftsland rückgeführt. Insgesamt wurden am Sonntag 169 Personen identifiziert und 25 Fahrzeuge kontrolliert.