Nach Schlägerei: Disco „Hölle“ in Schlanders muss 7 Tage schließen

Die Carabinieri von Schlanders mussten heuer bereits mehrmals ausrücken, weil es in der Disco zu verschiedenen Vorfällen gekommen ist. Im Sommer hat der Quästor das Lokal dann offiziell verwarnt und mit der Schließung des Lokals gedroht, wenn es zu weiteren Vorfällen kommt.Ende Oktober ist es dann zu einer Schlägerei zwischen mehreren Besuchern der Disco gekommen. 3 Personen wurden dabei verletzt und die Carabinieri mussten eine Frau und einen Mann von den anderen Besuchern trennen, die versuchten sie zu schlagen. Die Carabinieri stellten außerdem fest, dass sich in dem Lokal viele angetrunkene Menschen trafen.Um in Zukunft solche Situationen zu vermeiden, hat der Quästor dem Lokal für 7 Tage die Lizenz entzogen.