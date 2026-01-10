<BR \/><BR \/>Am Wochenende verstärken die Ordnungshüter bekanntlich die Kontrollen in den abends meistbesuchten Zonen der Landeshauptstadt. So mussten die Beamten am Freitag gegen 23 Uhr am Obstmarkt eingreifen: Ein Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann war eskaliert. <BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er keinen Ausweis bei sich trug. In der Quästur konnte er als Algerier (28) identifiziert werden, der bereits polizeibekannt ist und gegen den ein Aufenthaltsverbot vorlag. Er wurde wegen der Missachtung des Platzverweises angezeigt. <BR \/><BR \/>Am Nachmittag waren die Ordnungshüter hingegen zum 4.-November-Platz in Gries gerufen worden: Dort sollen mehrere junge Menschen aufeinander losgegangen sein. <BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Polizei waren alle an der Schlägerei beteiligten verschwunden. Die Beamten untersuchten Aufnahmen von Überwachungskameras und konnten auch dank Zeugenaussagen das Nummernschild eines Pkw notieren, mit dem einige der Unruhestifter geflüchtet sein sollen. <BR \/><h3>\r\nMachete, Schraubenzieher, Klappmesser<\/h3>\r\nWenig später konnten die Polizisten den verdächtigen Pkw anhalten – an Bord befanden sich insgesamt vier albanische Staatsbürger. Als die Beamten das Fahrzeug durchsuchten, entdeckten sie eine 50 Zentimeter lange Machete, einen etwa 45 Zentimeter langen Metallgegenstand und einen 25 Zentimeter langen Schraubenzieher. Bei einem der Insassen fanden sie auch ein Klappmesser. <BR \/><BR \/>Alle vier wurden wegen Mitführens gefährlicher Gegenstände angezeigt – drei von ihnen stehen darüber hinaus im Verdacht, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein.