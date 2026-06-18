Die Maßnahmen konzentrierten sich auf die Altstadt und verschiedene Treffpunkte, die vor allem von Jugendlichen frequentiert werden. Besonderes Augenmerk galt dem Bereich der Speckbacherstraße, nachdem dort zuletzt Meldungen über Ruhestörungen und Verwahrlosung eingegangen waren ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/inder-34-mit-hartgummigeschossen-verletzt-kontrollen-werden-verstaerkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>) . Die Einsatzkräfte kontrollierten mehrere Lokale und standen zudem mit Anwohnern und Geschäftsleuten in Kontakt.<BR \/><BR \/>Kontrollen gab es auch rund um das Laurin Center und den Bahnhofspark. Dort richteten die Beamten einen Kontrollpunkt ein, um den Fahrzeugverkehr sowie den starken Zustrom von Touristen zu überwachen. Zwei Lokale in Bahnhofsnähe wurden zudem einer behördlichen Überprüfung unterzogen, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht.<BR \/><BR \/>Weitere Einsätze fanden im Stadtviertel Obermais statt, wo die Sicherheitskräfte nach einem Raubüberfall in einem Lokal die laufenden Ermittlungen unterstützten ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dreister-ueberfall-auf-palma-bar-das-sagt-die-betreiberin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu lesen Sie hier<\/a>). Zudem waren Beamte zu Fuß im Sissi-Park und entlang der Passerpromenade unterwegs.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden bei den Kontrollen 50 Personen identifiziert und fünf Lokale überprüft.