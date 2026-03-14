Die Ermittlungen der Bozner Quästur brachten den Verdächtigen mit mehreren Delikten in Verbindung. Besonders schwer wiegt eine schwere Drohung mit einer Schusswaffe am Abend des 24. Dezember in der Cagliari-Straße, bei der Schüsse abgegeben wurden und in der Bevölkerung für große Beunruhigung sorgten.<BR \/><BR \/>Dem 47-Jährigen werden außerdem mehrere Diebstähle, Hehlerei, der Missbrauch gestohlener Kreditkarten sowie vier Fälle von Fahren ohne Führerschein vorgeworfen. Zudem soll er sich bei Kontrollen Polizeibeamten widersetzt und diese verletzt haben sowie unerlaubt Waffen oder gefährliche Gegenstände mitgeführt haben.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen stützen sich auf Zeugenaussagen, Videoüberwachungsaufnahmen und technische Auswertungen. Der Mann befindet sich derzeit unter Hausarrest.