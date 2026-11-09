Der Vorfall liegt knapp zwei Wochen zurück. Die Ortspolizisten von Terlan waren von Schießübungen in Bozen in ihre Diensträume im Rathaus zurückgekehrt, als einer der Beamten versehentlich zwei Schüsse aus seiner Waffe abgab.<BR \/><BR \/>Die erste Kugel bohrte sich in die Wand, die zweite in den Boden. „Im Raum waren vier Polizisten; es war großes Glück, dass niemand verletzt wurde“, sagt Bürgermeister Hans Zelger.<BR \/><BR \/>Der Dienststellenleiter der Ortspolizei meldete den Vorfall umgehend dem Bürgermeister und den Carabinieri von Terlan. Der Beamte, der den Schuss abgab, und eine Kollegin hatten einen Schock erlitten und wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie konnten zwar bald wieder entlassen werden, befinden sich aber in Krankenstand. Der Vorfall wird ein Disziplinarverfahren zur Folge haben. <BR \/><BR \/>Der Bürgermeister zog die Dienstwaffen aller vier Polizisten einstweilen ein. „Wenn so etwas passieren konnte, bedeutet das, dass die bisherigen Sicherheitsstandards nicht ausreichen“, betont Bürgermeister Zelger. In den Gemeindeämtern, wo Bedienstete seien und Bürger ein- und ausgingen, dürfe es künftig keine Waffen mehr geben.<BR \/><BR \/>So werden Vorkehrungen getroffen. Die Umkleideräume der Ortspolizei befinden sich in einem anderen Stockwerk. Dort werden neue Panzerschränke installiert, in denen die Dienstwaffen nach dem Einsatz aufbewahrt werden. „Wir werden auch eine spezielle Vorrichtung anschaffen, mit der kontrolliert werden kann, ob die Waffe auch wirklich entladen ist“, erklärt Bürgermeister Zelger. Sollte sich bei der Überprüfung unerwartet ein Schuss lösen, wird das Projektil aufgenommen.<BR \/><BR \/>Dann kann die Waffe sicher abgelegt werden. „Die Polizisten betreten künftig ohne Waffe die Büroräume“, sagt Zelger. Bis die neuen Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt sind, rücken die Terlaner Ortspolizisten ohne Dienstwaffe aus.