Nach Schüssen in Hamburg 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Ermittler hielten den Mann für den Schützen vom Freitag, hieß es. Im Laufe des Abends habe er sich nach einer Ankündigung seines Rechtsanwalts im Polizeipräsidium gestellt. Er sei daraufhin vorläufig festgenommen und später einem Haftrichter vorgeführt worden.Zeugen hatten am Freitagvormittag von Schüssen am Rande der Innenstadt berichtet. Wahrscheinlich sei dabei ein Mensch am Bein verletzt worden, hatte die Polizei am Freitag mitgeteilt.

dpa