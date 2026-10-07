Die beiden sollen am Samstag mindestens zehn Schüsse auf die Wohnung eines 39-Jährigen abgegeben haben, der wegen Überfällen auf Bankomaten unter Hausarrest steht <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schuesse-in-trient-mutmassliche-taeter-sollen-aus-bozen-angereist-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Verletzt wurde niemand. Eine Kugel durchschlug jedoch den Rollladen einer Nachbarwohnung und blieb in einem Kleiderschrank stecken. Im Zimmer hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine 17-Jährige auf. <BR \/><BR \/>Die Staatspolizei von Trient führte von Dienstagabend bis Mittwochabend einen größeren Einsatz durch. Die Verdächtigen sollen der Sinti-Gemeinschaft in Bozen angehören. Die beiden Männer wurden wegen versuchten Mordes sowie unerlaubten Führens einer Schusswaffe festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt von Verona gebracht.