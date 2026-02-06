<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-arbeiter-stuerzt-von-geruest-und-wird-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, ereignete sich der Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag auf dem Dominikanerplatz. Dabei erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271946_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort wurde er vom Notarzt erstversorgt und ins Bozner Krankenhaus gebracht – dort wird er aktuell auf der Intensivstation behandelt. Die Ärzte enthalten sich der Prognose, heißt es von Seiten des Sanitätsbetriebs.