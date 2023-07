Dr. med. Christiane Ernst Paregger.





Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 6.45 Uhr unweit des Milchhofs Mila. Ein Lkw und ein Pkw prallten aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Christiane Ernst Paregger, die Lenkerin des Autos, wurde dabei lebensgefährlich verletzt (STOL hat berichtet). Am heutigen Samstag ist Frau Paregger im Krankenhaus von Bozen gestorben. Christiane Ernst Paregger war eine bekannte Ärztin, die in Bozen eine Praxis betrieb. Außerdem stand sie dem Südtiroler Verein „Bewegung für das Leben“ jahrelang vor.