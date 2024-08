Nach Schwimmunfall im Fennberger See: Trauer um verdienten Lehrer

Ugo Debonis

Trauriges Ende einer verzweifelten Suche

Foto: © FFW Margreid

Noch am Abend war es traurige Gewissheit: Der Mann, der gegen 18 Uhr beim Schwimmen im Fenner See untergegangen war, konnte nur noch leblos geborgen werden. STOL hat berichtet. Fast 3 Stunden suchten die Retter nach Debonis – sein Leben konnten sie nicht retten.Nun, am Tag nach dem Unfall, werden neue Details bekannt: Zeugen hatten bemerkt, dass der 82-Jährige beim Schwimmen in Schwierigkeiten geraten war, möglicherweise war eine Übelkeit Auslöser für das Unglück.Ugo Debonis, 1942 in Innichen geboren, widmete sich zeit seines Lebens dem Unterrichten und dem Sport: Am Bozner Rainerum und in Neumarkt, wo er lebte, hatte er sich als Trainer engagiert. Die Betroffenheit über seinen Tod ist groß.Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 und dem Aiut Alpin waren Taucher des Bezirks Bozen und die Wasserretter der Berufsfeuerwehr Bozen zum Einsatzort geflogen worden, um bei der Suche nach dem vermissten Mann zu helfen.Vor Ort erhielten sie Unterstützung von den alarmierten Feuerwehren des Löschzugs Fennberg sowie den Feuerwehren aus Margreid und Kurtatsch.Doch jede Hilfe kam für den Mann zu spät. Kurz nach 20.30 Uhr konnte er nur noch tot aus dem See geborgen werden.Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang. Den Einsatz leiteten Bezirksinspektor Stephan Ritsch, Abschnittsinspektor Hannes Hauser und Ortskommandant Thomas Tausch.