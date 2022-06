Nach sexueller Belästigung am Gardasee nun auch Aufruf für Riccione

Normalerweise verbindet man mit dem Gardasee eines der beliebtesten Reiseziele Italiens. Ein vielfältiges Gebiet mit Attraktionen für alle Altersklassen. Heuer wurden aus dem bekannten Urlaubsort leider auch einige negative Schlagzeilen gemeldet.Wie die Bild berichtet, seien es vor allem große Mengen an Jugendlichen, die für pures Chaos gesorgt und den dortigen Menschen das Leben zur Hölle gemacht hatten.Speziell in Peschiera wurde zum Tag der Republik von Schlägereien und Messerstechereien berichtet. Die Polizei sei beim Eingreifen sogar mit Steinen und Flaschen beworfen worden.Die Täter seien vor allem jugendliche Migranten aus Nordafrika. Sie reisten zum „Tag der Republik“ am 2. Juni an und skandierten angeblich „Das hier ist Afrika“.Die inakzeptablen Geschehnisse beginnen aber nicht erst am Urlaubsort: 6 Mädchen, wurden im Zug auf dem Rückweg von Gardaland nach Mailand von einer Gruppe von Jugendlichen sexuell belästigt, begrapscht und wild beschimpft. Nun gilt absolute Vorsicht, denn für die kommenden Tage kursieren bereits Aufrufe für einen neuen Mob – dieses Mal in Riccione bei Rimini.