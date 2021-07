Nach Steinschlag: Grödner Straße wieder befahrbar

In der Nacht auf Mittwoch musste die Straße gesperrt werden. Aufgrund der Unwetter stürzten Steine und Bäume auf die Fahrbahn ( STOL hat berichtet ).Nach intensiven Arbeiten des Straßendienstes Salten-Schlern konnte der Straßenabschnitt zwischen Waidbruck und Pontives am Freitagabend wieder einspurig geöffnet werden.Seit etwa 20 Uhr ist die Straße mit Ampelregelung für den Einbahnverkehr geöffnet.Weitere Maßnahmen in Sachen Aufräumarbeiten sollen noch definiert werden.

