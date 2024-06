Nach Steinschlag: Straße im Schnalstal wieder teilweise geöffnet

Steinschlag Anfang Juni – Großes Glück für Bus

Es war gegen 9:30 Uhr als am gestrigen Dienstag ein gewaltiger Felsbrocken kurz vor Karthaus zu Tal krachte. Da man nicht wusste, ob weitere Gesteinsmassen die Straße treffen würden, wurde Straße bei Karthaus komplett für den Verkehr gesperrt. STOL hat berichtet. Wie aus Informationen der Verkehrsmeldezentrale hervorgeht, konnte die Sperrung am heutigen Mittwoch zumindest teilweise aufgehoben werden: Bei Karthaus gibt es eine Einbahnregelung von 7 bis 08.30 Uhr, von 12:30 bis 14 Uhr und von 17:30 bis 19 Uhr.Bei Neuratheis ist die Straße für den Verkehr von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 19 Uhr und sonntags von 7 bis 08:30, von 12:30 bis 14 Uhr und von 18:30 bis 19:30 Uhr geöffnet.Außerhalb dieser Uhrzeiten ist die Straße gesperrt.Erst Anfang Juni krachten am Eingang des Schnalstals – gegenüber von Katharinaberg – riesige Felsbrocken zu Tal und auf die Straße.Zu dieser Zeit befand sich gerade ein Linienbus auf der Straße, als die Steine Richtung Tal donnerten ( STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu ).Wäre der Steinschlag damals einige Sekunden später passiert, hätte es wohl ein großes Unglück gegebenen. Der Linienbus befand sich nämlich im Tunnel – nur einige Meter von den riesigen Felsbrocken entfernt –